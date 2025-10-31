Escrutinio definitivo: se confirmaron las victorias libertarias en Chaco y Chubut

El escrutinio definitivo de votos de las elecciones legislativas confirmó los resultados del recuento provisorio que difundió el Gobierno en cinco de los ocho distritos en donde había diferencias de menos del 1%.

Mientras tanto, en otros dos no se esperaban cambios y restaba despejar la principal incógnita: la provincia de Buenos Aires, pues una alteración de posiciones entre el frente LLA/PRO y Fuerza Patria, reconfiguraría la composición general de la Cámara Baja.

De acuerdo a datos oficiales, en Chaco y Chubut se ratificó el triunfo de La Libertad Avanza, mientras que en La Pampa, La Rioja Y Santa Cruz se confirmó que el peronismo ganó las elecciones en dichas provincias.

Fuente: Nexofin