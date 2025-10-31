La picante cargada de Flamengo a Gastón Martirena tras la eliminación de Racing

El Flamengo se metió en una nueva final de la Copa Libertadores tras eliminar a Racing con un global de 1-0. Esa es la historia ya conocida por todos. Pero hubo otro acontecimiento que ocurrió en los festejos que pasó bastante desapercibido, pero que aun así se robó la mirada de las cámaras. Y es que tres de sus figuras uruguayas, Nicolás De la Cruz, Giorgian De Arrascaeta y Guillermo Varela, subieron una foto que encendió las redes, posando un gesto que imitó, en tono de burla, al festejo de Gastón Martirena, defensor lateral de la Academia.

La imagen fue publicada en las redes oficiales del club e hizo alusión directa a las declaraciones de Martirena (confeso hincha de Nacional) después de la serie ante Peñarol, cuando el elenco de Avellaneda había eliminado al conjunto aurinegro. En ese entonces el lateral había dicho entre risas: “Yo soy de allá y saben que soy hincha del otro club. Me cargaron mucho, pero los vi confiados y me cagaba de risa”.

“FUY MUY CARGADO, PERO TÁ…” Martirena, reconocido hincha de Nacional, habló sobre la eliminación de Racing a Peñarol. 📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ShmjguOzYD — SportsCenter (@SC_ESPN) August 20, 2025

Esas declaraciones, sumado a su festejo en Montevideo, no fue algo que haya caído bien a las tres figuras charrúas del Mengão, todos hinchas de Peñarol y que, tras la eliminación de La Academia, encontraron la mejor oportunidad para responder: De la Cruz, Varela y De Arrascaeta posaron juntos en una foto en modo revancha. Rápidamente la foto se volvió tendencia en redes y reavivó la eterna rivalidad entre Peñarol y Nacional.

El Mengão ahora espera rival entre Palmeiras y Liga de Quito, cuyo encuentro de ida en Ecuador finalizó 3 a 0 a favor del conjunto local. Hoy se jugará la vuelta en Sao Paulo, donde se decidirá el segundo finalista de la Copa Libertadores.