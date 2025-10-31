Recetas con vegetales de temporada para cenar sin complicaciones

Aprovechar los vegetales de estación no solo es una forma de ahorrar, sino también de sumar frescura, sabor y nutrientes a las comidas. Te compartimos algunas ideas fáciles para preparar cenas rápidas y saludables con productos que encontrás en esta época del año.
Salteado de zapallitos y zanahorias
Con apenas un poco de aceite de oliva, ajo y hierbas frescas, los zapallitos y zanahorias se convierten en un plato liviano y sabroso. Podés acompañarlo con arroz integral o quinoa para hacerlo más completo.