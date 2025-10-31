Masters 1000 de París: Francisco Cerúndolo cayó en octavos frente a Jannik Sinner

Francisco Cerúndolo no pudo dar el golpe en París. El argentino fue eliminado del Masters 1000 de París tras perder ante el italiano Jannik Sinner por 7-5 y 6-1, en un partido que tuvo un comienzo parejo pero terminó con dominio absoluto del número dos del mundo.

El encuentro comenzó con un alto nivel de intensidad. Cerúndolo se mostró sólido desde el fondo de la cancha, logrando mantener su saque y complicando por momentos al italiano. Sin embargo, cuando el primer set parecía encaminado al tiebreak, Sinner aprovechó una mínima desconcentración del argentino y consiguió el quiebre decisivo para cerrar el parcial 7-5.

En el segundo set, el tenista italiano elevó notablemente su nivel y marcó la diferencia con su potencia y precisión. Rápidamente quebró el servicio de Cerúndolo y tomó el control total del juego, imponiéndose con claridad por 6-1 y asegurando su lugar en los cuartos de final del torneo.

A pesar de la derrota, Cerúndolo se va con sensaciones positivas luego de una buena semana en París, donde demostró que puede competir ante los mejores del circuito. El argentino cerrará la temporada con el objetivo de seguir sumando puntos para mantenerse entre los principales jugadores del ranking ATP y llegar con confianza al 2026.

Sinner, por su parte, continúa en gran forma y sigue en carrera por el título en el último Masters 1000 del año, además de mantener viva la posibilidad de pelear por el número uno del mundo