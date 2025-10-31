Los aumentos de noviembre que impactarán en el bolsillo de los argentinos

Termina el mes de octubre y comienza con un paquete de aumentos que afectará a los bolsillos de los argentinos. Entre los principales ajustes de noviembre se destacan los alquileres, las prepagas, los boletos de colectivo y subte y los servicios de cable y telefonía, mientras se espera que el Gobierno formalice subas parciales en combustibles, luz y gas.

Los contratos bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán un aumento del 38%, menor al 46,1% de octubre y al 50,3% de septiembre. La actualización se calcula según el índice del Banco Central, que combina inflación y salarios promedio del RIPTE.

En el sector de salud, las prepagas aplicarán subas de entre 2,1% y 2,9%, también para copagos, mientras que los usuarios podrán disponer de los excedentes de sus aportes que antes retenían las empresas.

Fuente: Nexofin