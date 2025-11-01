Crisis en San Lorenzo: Claudio Tapia convocó a los dirigentes y advirtió sobre una posible desafiliación

Claudio Tapia, presidente de la AFA, organizó una reunión en Ezeiza con referentes políticos de San Lorenzo de Almagro, entre los que estuvo presente Marcelo Moretti. El encuentro no tuvo ninguna determinación de peso, pero sí un encontronazo caliente, que el Chiqui resolvió con la amenaza de desafiliar al club.

En el cónclave estuvieron presentes Moretti, (no ingresó por la puerta principal, sino por la de la autopista Ricchieri), Matías Lammens, Horacio Arreceygor, Néstor Ortigoza, Sergio Costantino, Alejandro Tamer, Javier Allevi, Emiliano Rodríguez y Manuel Agote.

Agote, representante de Sebastián Pareja en la reunión, le comentó a Tapia que la situación no se va solucionar con una mesa en la que estén sentados Moretti y Lammens. Luego, Chiqui le contestó que era él quien decidía los integrantes del encuentro, por lo que Agote abandonó la sala. Sin embargo, antes de irse le gritó “traidor” al exministro de Turismo y Deportes.

Ante esto, Tapia fue contundente, les pidió que presenten un plan económico sustentable para evitar que la situación “pase a mayores”. Además, habría advertido que si el club decidía recurrir a la Inspección General de Justicia (IGJ), él mismo podría impulsar una desafiliación de San Lorenzo de las competencias oficiales.

Por último, el presidente de la AFA fue categórico al exigir una respuesta concreta antes del martes próximo, fecha límite para definir los pasos a seguir.