Guillermo Francos renunció a la Jefatura de Gabinete y lo reemplazará Manuel Adorni

Guillermo Francos le presentó la renuncia a Javier Milei luego de semanas de fuertes rumores sobre su continuidad al frente de la Jefatura de Gabinete. Fuentes cercanas al Gobierno indicaron que la decisión se produjo tras “una evaluación integral del desempeño político” y la necesidad de “un nuevo esquema de poder” en la Casa Rosada que impulse la agenda reformista. El vocero presidencial, Manuel Adorni, asumirá en el cargo.

En su breve comunicado, Francos aseguró que su decisión responde a darle la posibilidad a Milei de que “pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre”.

Fuente: Nexofin