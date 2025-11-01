Patricia Bullirch se posiciona como la próxima presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado

La ministra Patricia Bullrich, que asumirá como senadora nacional el próximo 10 de diciembre, ya comenzó a actuar como figura clave en el Congreso. Esta semana estuvo en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y luego se trasladó al Senado para reunirse con legisladores del bloque libertario. Uno de sus colaboradores admitió que “va camino a ser la presidenta del bloque”.

Según fuentes del espacio, la dirigente libertaria trabaja para consolidar su liderazgo partidario: “Quedan reuniones pendientes, pero está casi confirmado que va por la presidencia del bloque, un espacio de mayor movimiento político y de defensa de las propuestas del oficialismo”. Esto se da en un contexto donde el bloque de La Libertad Avanza busca ganar fuerza interna y articular con partidos como el PRO y sectores provinciales para asegurar mayorías en el Senado.

El posicionamiento de Bullrich también implica una redefinición en el mapa político: su cercanía con el presidente Javier Milei y la movilización de legisladores del PRO afines a ella marcan un movimiento interno significativo. En ese marco, fuentes del PRO reconocen que diputados “que respondían a Bullrich” estarían migrando hacia La Libertad Avanza, lo que potencia su perfil dentro del nuevo bloque parlamentario.

Fuente: Nexofin