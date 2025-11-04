Racing no levanta: empató con Central Córdoba en el Torneo Clausura

Racing no se sacó diferencias con Central Córdoba en Santiago del Estero, en un partido muy parejo, con ambos equipos generando chances claras de gol pero sin efectividad en los metros finales.

Este empate coloca al equipo santiagueño, que venía de ganar sus últimos dos partidos frente a Huracán y Unión de Santa Fe, en la tercera posición de la Zona A del Torneo Clausura, aunque sin chances matemáticas de meterse en puestos de Copa Sudamericana mediante la tabla anual.

La figura del partido fue Facundo Cambeses, que respondió de gran manera ante las llegadas del “Ferroviario”.

Presente complicado para “La Academia”

El equipo dirigido por Gustavo Costas no pudo llevarse una victoria que hubiera sido clave , tanto desde lo numérico como en lo anímico, tras quedar eliminado en la semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo el pasado miércoles. Con un triunfo, Racing habría llegado a 21 puntos, alcanzando al propio Central Córdoba, además de igualar la línea de Estudiantes de La Plata y Barracas Central.

🗣️ “TODAVÍA NOS DUELE QUE SE NOS HAYA ESCAPADO EL PASE A LA FINAL DE LA COPA LIBERTADORES”. 🎙️ Bruno Zuculini post partido en Santiago del Estero.pic.twitter.com/jvo7lahnwq — Racing Radio 🏆 (@RacingRadioClub) November 4, 2025

Ahora deberá esperar los resultados de los partidos entre Belgrano de Córdoba y Tigre, y del clásico entre Lanús y Banfield. Si el “Pirata” y el “Matador” empatan, y Banfield gana, Racing quedará fuera de los puestos de playoffs, quedando muy comprometido en la lucha por clasificarse a la Copa Libertadores a través de la tabla anual y con riesgo de perder también su lugar en la Sudamericana.