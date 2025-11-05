En la previa del Superclásico, Marcelo Gallardo renovó su contrato con River hasta diciembre del 2026

Marcelo Gallardo, entrenador de River, renovó su contrato con River hasta diciembre del 2026. El DT comunicó su continuidad en una conferencia de prensa junto al flamante presidente Stefano Di Carlo. “Mi seguridad, mi convicción, mi deseo y mis ganas que tengo de seguir redoblando la apuesta es lo que me sostiene“, señaló el Muñeco ante los micrófonos.

“Principalmente agradecer a Stefano y a toda la comisión directiva por su convicción. Es un momento de adversidad deportiva que creo yo que la historia de River ha atravesado muchas de estas. En cuanto a eso tengo que decir que no estamos ajenos a la realidad. Sabemos que los objetivos de este año no fueron como hubiésemos querido que salgan“, comenzó diciendo el DT.

¡GALLARDO SEGUIRÁ EN RIVER HASTA DICIEMBRE 2026! El Presidente Di Carlo anunció que el entrenador extendió su vínculo con el Millonario. pic.twitter.com/hApoNGQEgI — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 5, 2025

Y añadió: “Generar un nuevo espacio en un entorno en el que nos podamos mentalizar nuevamente nos va a hacer volver a ganar. Ahí es donde creo yo que desde mi forma de pensar, mi forma de ser y mi forma de encarar esta adversidad es lo que me hace creer que tengo las convicciones necesarias como para redoblar la apuesta“.

Di Carlo ganó las elecciones celebradas el pasado sábado 1 de noviembre con el 61.77% de los votos, visitó al plantel el martes en el River Camp tras asumir sus funciones y tuvo una charla con el Muñeco, su cuerpo técnico y los jugadores en uno de los gimnasios del predio que el club posee en Ezeiza.