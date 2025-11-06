Mundial Sub 17: Argentina le ganó 1-0 a Túnez y se metió en los 16avos de final

En otro partido durísimo para la Selección Argentina, el equipo de Diego Placente dio la talla y sacó adelante un encuentro muy parejo por la fase de grupos de este Mundial de Qatar Sub 17 ante Túnez. La albiceleste aseguró su pasaje a la siguiente ronda tras quedarse con los tres puntos producto del 1-0 en el marcador gracias al gol de Facundo Jainikoski.

El desarrollo del primer tiempo fue muy similar a el partido contra Bélgica, aunque esta vez el marcador no se movió del cero: Argentina impuso condiciones de juego desde el comienzo y controló la pelota en casi todo tiempo, además tuvo algunas aproximaciones por ejemplo el fuerte remate de Can Armando Güner que fue contenido por Slim Bouaskar o la jugada de Jerónimo Gómez Mattar que terminó con el remate de Thomas de Martis pegando en el travesaño del arco rival.

¡SLIM BOUASKAR SALVÓ A TÚNEZ! El arquero tapó los remates de Felipe Esquivel y de Jerónimo Gómez Mattar para mantener el partido en cero ante Argentina.#MundialSub17EnDSPORTS Masculino I #U17WC pic.twitter.com/nzK7Cs4Zw6 — DSPORTS (@DSports) November 6, 2025

Enfrente, los tunecinos optaron relegar casi en su totalidad a la posesión del balón y se refugiaron en su propio campo, metieron pierna fuerte constantemente para cortar de manera sistemática los avances del equipo sudamericano y apostó al contraataque con sus extremos veloces, los cuales no generaron mayores complicaciones para la defensa albiceleste.

Ya en la etapa complementaria, los dos equipos salieron con otra agresividad y con la intención de buscar el partido, algo que se profundizó cuando ambos seleccionados movieron sus fichas desde el banco de los suplentes.

El primero en avisar fue Túnez, que a los 19’ del segundo tiempo tuvo una situación clarísima en los pies de Fedi Tayechi con su remate a quemarropa qué fue contenido por el arquero Alber Castelao. Minutos más tarde, ingresaba al terreno de juego Facundo Jainikoski, quien igualó la historia en el debut frente a Bélgica y que ahora iba a volver a ser clave en el desarrollo del encuentro, siendo trascendental para el equipo de Placente.

Con Túnez abierto, el futbolista de Argentinos Juniors aprovechó para iniciar un contraataque: Jainikoski tocó con De Martis y este rebotó para el 18 y, gambeta mediante, trasladó la pelota desde la mitad de la cancha hasta la puerta del área rival. Allí, desde la medialuna, el oriundo de Misiones sacó un remate cruzado que dejó sin opciones al arquero rival y puso el 1 a 0 final. El delantero festejó con su madre en la tribuna.

¡GOLAZO DE FACUNDO JAINIKOSKI! Tras iniciar la jugada desde atrás de mitad de cancha, el jugador de Argentina convirtió el primer tanto del partido.#MundialSub17EnDSPORTS Masculino I #U17WC pic.twitter.com/TuU3oHAx3v — DSPORTS (@DSports) November 6, 2025

A pesar de estar al frente en el marcador, la albiceleste no se achicó ni se refugió, sino que siguió intentando lastimar al equipo africano. Jainikoski volvía a avisar con un remate al travesaño. Aun así, los tunecinos no pudieron doblegar a la defensa argentina y el equipo de Placente sumó su segunda victoria en este certamen.