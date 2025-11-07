El CEO de Mercado Libre advirtió sobre la desregulación de Shein y Temu por competencia desleal

Mercado Libre advirtió sobre la desregulación de plataformas chinas y exige regulación equitativa. La compañía de comercio electrónico pidió al Estado implementar un marco regulatorio igual para todos los competidores, tras el auge de las plataformas Shein y Temu en el mercado local.

El CEO de Mercado Libre Argentina, Juan Martín de la Serna, reclamó que “cuando se abre el mercado indiscriminadamente y una empresa china envía productos por barco, se está dando trabajo a compañías chinas, no a los argentinos”.

De la Serna señaló que el ingreso masivo de productos provenientes de plataformas chinas genera una competencia desigual con los actores locales. “Amazon nos forzó a mejorar, pero las empresas asiáticas, en general, venden productos de baja calidad”, sostuvo.

Fuente: Nexofin