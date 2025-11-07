El posteo de Boca para Franco Colapinto tras renovar con Alpine: “A uno de los nuestros…”

Había mucha expectativa en torno al anuncio y, finalmente, llegó. La escudería Alpine, equipo de Fórmula 1 en el que corre Franco Colapinto, confirmó oficialmente la renovación del piloto argentino para la temporada 2026. Y desde las redes sociales de Boca, club del que Franco es fanático declarado, no tardaron en felicitarlo con un mensaje especial.

“A uno de los nuestros, el mayor de los éxitos. Vamos, Franco“, escribió la cuenta oficial del Xeneize, acompañando el texto con una imagen alusiva a la renovación.

A uno de los nuestros, el mayor de los éxitos. Vamos, Franco 🏁💙💛💙 https://t.co/NtvBhmHfwS pic.twitter.com/8Yl3fiflqw — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 7, 2025

El guiño del club no fue casualidad. Colapinto se declaró fanático de Boca en más de una ocasión y suele compartir fotos y comentarios relacionados al equipo. Ahora, con su continuidad asegurada en la categoría más importante del automovilismo mundial, el saludo del conjunto de la Ribera no podía faltar.

“La camiseta de Boca la uso mucho: de pijama, en los partidos… Me hace sentir como si estuviera mirando el partido en casa con amigos. Tengo demasiadas, más de lo normal. Soy hincha del fútbol, de los deportes y especialmente bostero”, reconoció recientemente el piloto.

A sus 22 años, Colapinto se ganó su lugar en Alpine, donde seguirá como compañero de Pierre Gasly en la escudería francesa, luego de una temporada de aprendizaje y consolidación en la Fórmula 1