El doloroso mensaje del padre de Matilda, la estudiante de la UBA que murió en San Telmo: “Siento que me morí con ella”

El caso de Matilda López Sanzetenea, la estudiante de 18 años que falleció tras caer de un segundo piso en el barrio porteño de San Telmo, sigue generando conmoción. Su padre, Pablo López Waismann, publicó una carta abierta en redes sociales en la que expresa su dolor y apunta directamente contra el novio de la joven, a quien responsabiliza por la tragedia.

“Estoy hecho pedazos. Odio no haber podido cumplirle la promesa de cuidarla”, escribió el hombre, que vive en Bolivia y viajó a la Argentina apenas se enteró de la noticia. En su mensaje, que rápidamente se viralizó, el hombre habla con crudeza de su pérdida y denuncia que su hija fue víctima de femicidio.

Matilda había llegado a Buenos Aires a principios de 2025 con el sueño de estudiar Diseño de Imagen y Sonido en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Según relató su padre, mantenía una relación conflictiva con un joven de su misma edad, marcada por los celos, el control y la violencia psicológica.

