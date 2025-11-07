Según los analistas del Banco Central, la inflación de octubre superará el 2,1% registrado en septiembre

Analistas del Banco Central prevén para octubre que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registre una suba de 2,2%. De concretarse, esto marcaría una ligera aceleración respecto al 2,1% observado en septiembre.

En paralelo, el relevamiento indica que el dólar oficial concluiría el año 2025 en torno a los $1.500 por unidad. Este pronóstico queda ligeramente por debajo de otras proyecciones anteriores que lo ubicaban por encima de los $1.536.

Las proyecciones para la inflación de octubre coinciden con estimaciones de consultoras privadas que ubican el mes entre 2,3% y 2,5%, impulsadas por el alza de precios en alimentos y bebidas. Estas cifras sitúan los precios por encima del piso de 2% mensual que se había vislumbrado en meses previos.

Fuente: Nexofin