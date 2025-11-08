Argentina utilizó parte del swap con EEUU para devolver dólares vendidos antes de las elecciones y cumplir con el FMI

En medio de una frágil situación de reservas y bajo la presión de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central de la República Argentina (BCRA) activó parte del acuerdo de swap con Estados Unidos para recomponer dólares vendidos antes de las elecciones legislativas y concretar un nuevo pago al organismo internacional.

Según confirmaron fuentes al tanto de las negociaciones, el monto involucrado asciende a unos USD 3.000 millones, dentro del límite de USD 20.000 millones pactado con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Se trata de un movimiento clave en la estrategia financiera del gobierno de Javier Milei, que busca estabilizar el frente cambiario y mantener la relación con el FMI en un contexto de fuerte restricción externa.

Las operaciones comenzaron en las últimas semanas de octubre, en coincidencia con la etapa final de la campaña electoral. En aquel momento, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, había autorizado una intervención en el mercado local mediante la compra de pesos, una maniobra que despertó interrogantes sobre su alcance y propósito.

Fuente: Nexofin