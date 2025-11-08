Peinados express para salir de apuro en la mañana

Las mañanas suelen ser una carrera contra el reloj: preparar todo, vestirse, desayunar… y casi nunca queda tiempo para peinarse con calma. La buena noticia es que con unos trucos simples podés resolver tu look en minutos y salir de casa prolijo y con estilo.

1. Cola alta pulida

Un clásico que nunca falla. Solo necesitás un peine fino y un poco de fijador para acomodar los pelitos rebeldes. Si querés darle un plus, podés envolver un mechón de tu propio cabello alrededor de la gomita para que quede más prolijo.

2. Rodete descontracturado

Fuente: Nexofin