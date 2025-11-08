La FIA analiza imponer dos paradas obligatorias en boxes a partir de 2026

La FIA está evaluando un cambio profundo para la temporada 2026 de la Fórmula 1. La posibilidad de establecer dos paradas obligatorias en boxes durante cada carrera. La idea busca devolverle a la categoría un mayor nivel de estrategia y espectáculo, algo que, según consideran los dirigentes, se fue perdiendo en los últimos años.

Actualmente, la mayoría de los equipos opta por realizar una sola detención, ya que las simulaciones y el bajo desgaste de los neumáticos Pirelli vuelven esa alternativa más eficiente. Sin embargo, desde la FIA creen que esa tendencia limita las opciones tácticas y reduce la emoción en pista, al hacer que casi todas las estrategias sean idénticas.

Como antecedente positivo, los directivos recuerdan el Gran Premio de Qatar 2023, donde se impuso un límite de vueltas por cada juego de neumáticos por cuestiones de seguridad. Esa medida forzó múltiples paradas y derivó en una carrera más dinámica y atractiva, lo que alimentó la idea de repetir un formato similar de manera permanente.

Entre las propuestas que se analizan se encuentra la obligación de utilizar los tres compuestos que Pirelli lleva a cada Gran Premio (blando, medio y duro), aunque cada equipo podría decidir el orden en que los usa. Otra opción, más flexible, plantea imponer las dos detenciones sin exigir el uso de los tres tipos de goma. También se discute la posibilidad de limitar la cantidad de kilómetros que puede recorrer cada juego de neumáticos.

Con esta medida, la Fórmula 1 busca recuperar el ritmo y la emoción que la caracterizaron en otras épocas. La doble parada obligatoria aparece, por ahora, como una de las herramientas más firmes para lograrlo.