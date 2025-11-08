Clausura: Racing le ganó con lo justo a Defensa y se aseguro su participación en la Sudamericana 2026

Un partido triste para Racing, debido a la prohibición de hinchas por parte de APreViDe tras lo ocurrido en la Libertadores, que de todas formas terminó con final feliz.

El equipo de Gustavo Costas le ganó 1-0 a Defensa y Justicia y se aseguró, al menos, la clasificación a la Copa Sudamericana. Racing tendrá competencia internacional en el 2026.

Duván Vergara hizo el gol de la Academia minutos antes del final del primer tiempo en el Cilindro de Avellaneda.

También quedó bien parado de cara a los Playoffs, ya que con 22 puntos Racing escaló al cuarto lugar de la Zona A. Aunque deberá sentarse frente a la TV el fin de semana y esperar resultados porque tiene a varios que pueden superarlo…

Barracas, Estudiantes, Banfield, Belgrano y Tigre tienen chances matemáticas de pasar al semifinalista de la Libertadores.

La última fecha de esta primera ronda del Torneo Clausura será ante Newell’s en el Coloso Marcelo Bielsa. Los rosarinos cierran un olvidable semestre en el que coquetearon con el descenso.