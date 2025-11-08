El tenso cruce entre Damián Ayude con un hincha de Rosario Central: “Hace tres meses no cobro”

El empate 0-0 entre Rosario Central y San Lorenzo dejó varios episodios. Entre los mas destacados tuvo como protagonistas al DT del Ciclón, Damián Ayude, y un plateista del Canalla

El entrenador del Cuervo había sido expulsado a los 30 minutos del primer tiempo, por lo que tuvo que ver el resto del partido desde una de las tribunas. Al finalizar el duelo, el director técnico fue increpado por un hincha rival y el cruce se volvió tendencia en redes sociales a las pocas horas.

Visiblemente furioso por el empate sin goles, un plateista del Canalla lo criticó por el planteo táctico que realizó el azulgrana: “Juegan como un equipo chico”, comentó el hincha Canalla y Ayude no se quedó callado y lanzó: ” Es mi trabajo amigo. No cobro hace tres meses”.

“ES MI TRABAJO, HACE TRES MESES QUE NO COBRO”. Damián Ayude, DT de San Lorenzo, a un plateista de Rosario Central. ⚠️🗣️pic.twitter.com/YUOQkAR0ZS — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 8, 2025

A pesar de la difícil situación que atraviesa San Lorenzo, le hizo frente a un duro Rosario Central en condición de visitante y rescató un punto de su visita al Litoral.

De yapa, se metió entre los ocho mejores de su zona de cara a los playoffs ya que alcanzó los 23 puntos y la quinta posición en la tabla de posiciones del Grupo B. Por ende, llega a la última fecha del certamen con el pasaje asegurado a la siguiente instancia independientemente del resultado ante Sarmiento en la fecha 16