EN VIVO: con goles de Messi, Inter Miami le gana a Nashville por los Playoffs

El Inter Miami de Lionel Messi afronta este sábado una auténtica final ante Nashville SC, en el tercer y decisivo partido de la primera ronda de los playoffs de la MLS 2025. El encuentro se disputará en el Chase Stadium, donde el equipo de Florida buscará sellar su clasificación a las semifinales de la Conferencia Este.

La serie llega igualada 1-1, el conjunto dirigido por Javier Mascherano se había impuesto como local en el primer duelo por 3-1, con una actuación brillante de Messi, autor de dos goles. Sin embargo, en la revancha disputada en Tennessee, Nashville se tomó la revancha y ganó por 2-1, estirando la definición a un tercer partido.

Para este compromiso, Inter Miami no podrá contar con Luis Suárez, suspendido tras acumular tarjetas. Su ausencia representa una baja importante en el ataque, lo que obligará a Mascherano a reorganizar el esquema ofensivo. Messi volverá a ser la principal referencia del equipo, acompañado por jugadores como Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes aportan experiencia en este tipo de instancias.

Del otro lado, Nashville SC llega con la confianza en alza después de su última victoria y con la intención de dar el golpe en condición de visitante. El conjunto dirigido por Gary Smith sabe que un triunfo lo colocará entre los cuatro mejores del Este.

Con un estadio repleto y Messi como gran figura, el equipo de Florida buscará dar otro paso en su objetivo de alcanzar el título más importante del fútbol estadounidense.

Posible formación del Inter Miami

El entrenador aún no definió su 11.

Posible formación de Nashville

El entrenador aún no definió su 11.