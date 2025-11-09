El Gobierno planea reemplazar los planes sociales por vouchers para vincular a los beneficiarios con empresas

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, trabaja en la implementación de un sistema de vouchers o cupones de capacitación que reemplazaría gradualmente los actuales programas de asistencia directa.

El nuevo esquema apunta a que los beneficiarios puedan elegir cursos y formaciones en empresas privadas con el objetivo de adquirir habilidades que faciliten su ingreso al mercado laboral. En esta primera etapa, la iniciativa comenzará con una prueba piloto en el Centro de Formación de Capital Humano, que funcionará como modelo del sistema.

“Queremos que la gente se capacite en lo que sea útil para su región y pueda conseguir empleo real”, explican en el entorno de la ministra. Desde la cartera remarcan que el plan busca romper con la lógica asistencialista que caracterizó a los planes sociales durante las últimas dos décadas y transformarlos en una política activa de empleo.

Fuente: Nexofin