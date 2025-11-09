Enzo Fernández será baja de la Selección Argentina por una molestia en su rodilla

Enzo Fernández confirmó que no participará del amistoso que la Selección Argentina jugará ante Angola, el próximo 14 de noviembre, debido a una molestia en la rodilla que lo viene afectando desde hace varias semanas. El mediocampista del Chelsea explicó que la decisión fue tomada en conjunto con el cuerpo médico del club para priorizar su recuperación.

“Es la mejor decisión descansar estas dos semanas para mi rodilla, que en los últimos días sufrí muchísimo dolor y ya todos lo saben acá”, expresó el ex River. El futbolista detalló que arrastra un edema óseo que le genera molestias constantes y que, por ese motivo, optó por no viajar para sumarse a la concentración del equipo de Lionel Scaloni.

“Estuve hablando con el cuerpo médico porque tengo un problema en la rodilla; tomamos la decisión de descansar”, agregó Fernández, dejando en claro que su objetivo es recuperarse por completo antes del regreso a la competencia con el Chelsea y los próximos compromisos de la Selección.

La ausencia de Enzo se suma a otras bajas que afronta el plantel argentino para el amistoso ante Angola, el último compromiso del año antes del sorteo del Mundial 2026. Pese a no poder estar presente, el mediocampista manifestó su apoyo al grupo y aseguró que trabajará para volver en las mejores condiciones físicas posibles