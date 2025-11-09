Caso Strzyzowski: Marcela Acuña agredió a cinco celadoras en la cárcel y fue aislada

Marcela Acuña, quien esta siendo juzgada como partícipe necesaria del femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco, tuvo que ser aislada a una celda individual luego de haber agredido a cinco penitenciarias de la Unidad Penitenciaria de Mujeres de Resistencia.

Acuña, madre del apuntado como el femicida, Cesar Sena, y esposa de Emerenciano Sena, puntero de Jorge Capitanich caído en desgracia tras el crimen, enfrenta una situación crítica en donde se encuentra detenida, pues muchas de las presidiarias no la quieren en el penal y se quejan de su comportamiento conflictivo.

El incidente en cuestión sucedió el 5 de noviembre en el Pabellón 3, Celda 1. Allí, la presidiaria agredió a la cabo primero Luciana Romero, la cabo primero, Beatriz Pawizki, la cabo primero Camila Martínez, la agente Gavilán Soto y la agente Lucía Benítez.

