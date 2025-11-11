El drama de Oscar: se plantea su retiro debido a un problema cardíaco

Oscar dos Santos Emboaba Júnior, conocido simplemente como Oscar, atraviesa un delicado momento de salud que repercute en su vida deportiva: se plantea su retiro debido a un problema cardíaco.

El drama de Oscar se agudizó en las últimas horas en São Paulo, donde actualmente juega el hábil futbolista. Los hechos tuvieron lugar en el centro de entrenamiento del club durante la realización de unos exámenes médicos. El brasileño se sintió indispuesto mientras estaba pedaleando en la bicicleta estática y llegó a perder el conocimiento, según Geglobo.

El jugador de 34 años se encuentra hace una temporada en el equipo de Hernán Crespo, luego de una sorpresiva estadía de ocho años en el Shanghai Port de China. Oscar, hasta el 2015, era una de las caras más conocidas del Chelsea.

El mediocampista fue parte de la Selección de Brasil en el Mundial 2014 que se organizó en su país. De hecho, Oscar, fue el autor del gol de la vergüenza en la histórica goleada de Alemania por 7-1 en las semifinales.

El comunicado de São Paulo

“Durante los tests realizados el martes por la mañana (11), en SuperCT, como parte de la preparación para la pretemporada 2026, el atleta Oscar presentó un incidente con cambios cardiológicos, siendo atendido rápidamente por los profesionales del club y el equipo médico del Hospital Einstein Israelita, que estaban presentes en el lugar.

Posteriormente, el jugador fue trasladado al hospital, donde actualmente se encuentra en condición estable y permanece en observación para realizarle más pruebas que aclaren el diagnóstico.

Según el procedimiento habitual y respetando la privacidad del jugador, se publicará nueva información tan pronto como haya novedades del equipo médico, de acuerdo con Oscar”.