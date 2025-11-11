Fred Machado se declaró “no culpable” frente a la justicia de Texas

El empresario y presunto narcotraficante Fred Machado se declaró formalmente “no culpable” ante el juez del Distrito Sur de Texas, Bill Davis, en la causa donde se lo acusa de liderar una red de lavado de activos, tráfico de cocaína y estafa. Durante la audiencia, rechazó un acuerdo de colaboración con la fiscalía que habría implicado aportar información sobre otros imputados.

La fiscalía estadounidense atribuye a Machado operaciones entre 2015 y 2020 mediante empresas pantalla que habrían movilizado millones de dólares por la compra, venta o leasing de aeronaves, de modo de blanquear fondos provenientes del narcotráfico. Entre los elementos relevados figuran transferencias de al menos 200.000 dólares hacia José Luis Espert, según planillas internas del Bank of America hábilizadas por la investigación.

La defensa de Machado sostiene que su conducta no estuvo relacionada con narcotráfico: “No soy narco, no tengo nada que ver con drogas, nunca me asocié. Estuve en el lugar equivocado, en el momento equivocado”, declaró previamente a su extradición.

