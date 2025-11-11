En medio de la polémica, Mercado Libre aclaró que paga “14 veces más impuestos” de los beneficios que recibe

En medio de las acusaciones y señalamientos por los beneficios fiscales recibidos por Mercado Libre, la empresa afirmó que pagó “14 veces más impuestos de lo que recibió beneficios” en los últimos años. Según los datos, durante 2024 la empresa tributó impuestos propios por alrededor de USD 1.128 millones, además de retenciones a terceros por USD 2.081 millones.

En su comunicado, la compañía explicó que los beneficios que recibió mediante la Ley de Economía del Conocimiento alcanzaron casi USD 250 millones en los últimos tres años. El exCEO Marcos Galperín insistió en que “tributamos veinte veces más de lo que recibimos”.

La plataforma tecnológica señaló que los incentivos fiscales se obtienen mediante cumplimiento de requisitos de inversión, empleo calificado y exportación de servicios, y que esos beneficios no restringen que la empresa sea un contribuyente significativo.

Fuente: Nexofin