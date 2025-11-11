Grave denuncia en Formosa: cobran un insólito impuesto a los camiones para poder circular

Un video difundido en las últimas horas se volvió viral al mostrar a un inspector de tránsito acercarse a un camión y exigirle el pago de una suma de dinero para poder ingresar a la ciudad de Formosa.

La grabación, registrada en la ruta nacional 11, en la zona de Villa del Carmen, expone una práctica que, según la oposición, viola la Constitución Nacional.

La diputada local Gabriela Neme difundió el video y anunció que presentará un escrito ante el gobierno nacional para exigir la suspensión de este cobro, que se aplica a vehículos pesados sin radicación en la capital provincial.

Fuente: Nexofin