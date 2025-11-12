Domingo Cavallo señaló que el método de bandas cambiarias del Gobierno es insostenible

En el marco de un encuentro de empresarios y economista realizado por la Fundación FIEL, Domingo Cavallo cuestionó el sistema de bandas cambiarias que mantiene la gestión de Javier Milei, y destacó que es insostenible en el tiempo.

“Es imposible pensar que puede funcionar bien la economía sin reservas o con reservas negativas como ahora. Son un factor limitante muy severo para asegurar la sostenibilidad del plan de estabilización”, señaló el exministro de Economía de Carlos Menem.

Asimismo, el experto agregó: “¿Quién le va a creer al ministro de Economía que va a asegurar el techo de la banda si no tiene divisas con las cuales intervenir?”.

Fuente: Nexofin