El “Pato” Fillol es nuevo integrante del Salón de la Fama Internacional del Fútbol

Existe un famoso dicho popular, que algunos concuerdan y otros no, que dice “los homenajes deben hacerse en vida”. Particularmente en distintos casos, las ceremonias se dan cuando la persona ya no está físicamente, descartando la posibilidad de registrar ese emotivo momento.

El “Pato” Fillol, campeón del mundo con la Selección Argentina en 1978, no olvidará jamás en la ceremonia que se llevó a cabo en Pachuca, México. Allí recibió un reconocimiento que lo ubica entre las leyendas del fútbol.

A partir del 12 de noviembre de 2025 y para toda la vida, ingresó al Salón de la Fama Internacional del Fútbol y pasó a acompañar en la lista a un tal Diego Armando Maradona.

“Estoy realmente emocionado, contento y feliz. Estar en el Salón de la Fama es algo que realmente yo soñaba. Quiero compartir este hermoso premio con mis compañeros y cuerpo técnico de esa hermosa selección de 1978 que le dio el primer título mundial a mi país” expresó el arquero visiblemente emocionado.

En la presente ceremonia también se reconocieron a otros míticos futbolistas, a pesar del simbolismo que representa el “Pato” para los argentinos. Entre ellos, fueron homenajeados: Iker Casillas, Diego Forlán, René Higuita, Dunga, Gary Lineker y Ronald Koeman.

“ERA ALGO QUE YO SOÑABA”. 🇦🇷🙌 Ubaldo ‘Pato’ Fillol, mítico campeón del mundo con la Selección Argentina, expresa palabras de agradecimiento al exaltado al Salón de la Fama del Futbol Internacional. #LaCasaDeLosInmortales pic.twitter.com/aNYHMSsPk5 — FOX Deportes (@FOXDeportes) November 12, 2025

Los increíbles que ya son parte del Salón de la Fama del Fútbol

Además del arquero y el histórico “10” de la Selección Argentina, la nómina está integrada por distintos emblemas del fútbol internacional que ha reconocido el Salón de la Fama desde su creación en 2011: