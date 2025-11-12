Preocupa el creciente antisemitismo en Argentina: los recientes casos públicos que fomentan el odio

Un reciente informe de la DAIA revela que la comunidad judía enfrenta una creciente ola de antisemitismo en Argentina. El último Informe Anual sobre Antisemitismo reporta 687 denuncias recibidas en 2024, un incremento del 15% respecto de 2023, junto al “aumento de las agresiones violentas en la vía pública”.

Este fenómeno se enmarca en el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente tras el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, que “tuvo un fuerte impacto en los discursos antisemitas a escala global, y Argentina no fue la excepción”.

Como advierte la investigadora del CES de la DAIA, Verónica Constantino, dicho conflicto actúa “como catalizador de odio”, mientras las redes sociales facilitan la difusión masiva de “discursos antijudíos” y narrativas conspirativas que buscan presentar a los judíos como chivos expiatorios de problemas sociales.

Fuente: Nexofin