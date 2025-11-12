Exequiel Zeballos recordó una charla con Miguel Russo que cambió su historia en Boca: “Me hizo…”

Exequiel Zeballos está mostrando un gran nivel en Boca Juniors. Luego de brillar en el Superclásico con un gol y una asistencia en el 2-0 ante River, el Changuito reveló detalles de la charla con Miguel Ángel Russo, que le sirvió para cambiar su rumbo cuando todo indicaba que se iría del club en busca de continuidad: “Me hizo levantar cabeza”.

Zeballos contó cómo aquel encuentro con Russo marcó un antes y un después en su carrera: “Miguel es una persona muy importante en mi vida, fue quien me hizo debutar. Haber ganado el Superclásico y haber dedicado el triunfo a Miguel y a toda su familia fue muy importante”.

El delantero reconoció que esa conversación con el DT ya fallecido llegó en un momento clave. “Fue una charla que me la voy a guardar para mí, pero fue muy positiva. Desde ahí tuve que levantar cabeza. No solo el cinco (Paredes), sino todos los chicos me brindaron confianza y había que cambiar la image”, explicó.

Por último, Zeballos, no pudo ocultar su felicidad por su momento futbolístico: “Estoy muy contento. He trabajado mucho para este momento. Ahora hay que pensar en Tigre, trabajar y disfrutar“. “El cariño que me dan todos los referentes y el plantel es muy lindo. Estoy disfrutando este momento”, sostuvo el Chango.