Para proteger a sus hijas, una policía asesinó a su expareja denunciado por abuso

Una oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires de 31 años asesinó de dos tiros a su expareja de 36 años que había sido denunciado por abuso en contra de una de sus hijas. El hecho se registró en el barrio porteño de Caballito.

Según fuentes judiciales, la agente se hallaba en el domicilio junto a sus hijas cuando el hombre ingresó al inmueble. El agresor atacó a la mujer con un cuchillo y luego recibió dos impactos de arma de fuego y falleció en el lugar. La mujer también resultó herida y fue intervenida.

El padre de las menores había sido denunciado en varias ocasiones por presuntos abusos hacia sus hijas. Ante lo que la mujer describió como una “intrusión violenta”, actuó con su arma reglamentaria para proteger a sus hijas, en un despliegue que la policía calificó inicialmente como “en defensa de las menores”. La causa fue caratulada como homicidio.

Fuente: Nexofin