Ayrton Costa no jugará el Mundial con Cabo Verde: “Yo soy argentino”

No es ningún secreto que Ayrton Costa viene siendo el mejor de Boca en cuanto a lo defensivo. El ex jugador de Independiente fue sondeado por el Cuerpo Técnico de Gustavo Alfaro para ser incorporado a la Selección de Paraguay por las raíces guaraníes de su abuela e incluso se llegó a especular con representar a Cabo Verde, “la cenicienta” del Mundial 2026, pero fue desmentido por el mismo: “No, Cabo Verde no. Mi abuelo era de ahí. Yo soy argentino”.

En la rueda de prensa que brindó el plantel Xeneize en plena cancha del predio de Ezeiza, el zaguero, de gran presente, dejó en claro que no es una opción representar al país africano por las raíces de su abuelo, entonces: ¿Espera el llamado de Scaloni? cuando fue consultado en ese aspecto el nacido en Quilmes respondió: “Sí, ojalá”.

Ayrton Costa, quien fue una de las figuras del último Superclásico junto a Exequiel Zeballos, tiene los pies sobre la tierra y no se dejó llevar por las preguntas y rumores que lo vinculan con un teórico llamado del DT de Pujato y aseguró que: “yo estoy enfocado en Boca, hay que seguir entrenando y ganar cosas acá.”

“¿CABO VERDE? NO, NO. YO SOY ARGENTINO” 🇦🇷 Ayrton Costa habló sobre la posibilidad de jugar con la selección de Cabo Verde. 📽️ @gonzalosuli pic.twitter.com/Rwa2hv1EMw — Diario Olé (@DiarioOle) November 12, 2025

¿Por qué Ayrton Costa podría jugar el Mundial con Cabo Verde?

El jugador que surgió del Rojo de Avellaneda, con pasos por Platense y Royal Antwerp de Bélgica, posee ascendencia del país africano a través de su abuelo paterno y desde la comunidad caboverdiana que se encuentra en Argentina confirmaron que, en caso de nacionalizarse, podría ser convocado.

Javier Andrigo, presidente de la Sociedad de Socorros Mutuos de la Unión de Caboverdianos, contó que “para nosotros sería muy importante que un jugador de Boca pueda representar a Cabo Verde en el Mundial”. No obstante, cuando le consultaron al propio jugador lo desmintió rápidamente y seguirá esperando el llamado de su país natal, Argentina.