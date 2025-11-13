Crisis en las vidrieras porteñas: el cierre de locales comerciales aumentó el 60% en 2025

El cierre de locales comerciales volvió a convertirse en una postal habitual de las avenidas porteñas. Según un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), durante el período septiembre-octubre de 2025 se registraron 249 locales sin actividad en las principales zonas comerciales de la Ciudad de Buenos Aires, lo que representa un aumento interanual del 58,6% frente al mismo período del año pasado.

Aunque la cifra mostró una leve baja del 8,8% respecto al bimestre previo (julio-agosto), la cantidad de persianas bajas continúa muy por encima de los niveles observados en 2024. El estudio incluyó tanto locales en venta como en alquiler o simplemente cerrados.

El fenómeno no se distribuye de manera uniforme: algunas avenidas lograron una leve recuperación, mientras que en otras la situación empeoró. Según el informe, se registraron descensos bimestrales en las avenidas Santa Fe, Avellaneda, Pueyrredón, Córdoba, Cabildo y en la peatonal Florida, mientras que Rivadavia y Corrientes mostraron un incremento de locales vacíos.

Fuente: Nexofin