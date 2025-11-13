Luis Caputo ante industriales: “Fuimos a Estados Unidos a garantizar el pago de los próximos años”

En el marco de la 31ª Conferencia de la Industria, impulsada por la Unión Industrial Argentina (UIA), en donde se realizaron varios reclamos al gobierno de Javier Milei, como una reforma tributaria, mayores facilidades para la inversión en el sector y la quita de impuestos específicos.

Una de las presentaciones que más se destacó fue la del ministro de Economía, Luis Caputo, quien habló del esquema cambiario y de la nueva toma de deuda con el Tesoro de los Estados Unidos (EE.UU).

“Hay que graduarse primero antes de flotar libremente. La mayoría de los países no flota libremente, no flota nadie. No nos agrandemos tampoco, porque ya nos pasó en el pasado que intentamos flotar y no estaban las condiciones y cuando tenemos un shock tenemos que poner cepo”, dijo el funcionario en conferencia de prensa.

Fuente: Nexofin