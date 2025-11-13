Comenzó el paro universitario por 72 horas en reclamo de la Ley de Financiamiento y paritarias

Los gremios docentes y no docentes universitarios iniciaron este miércoles un paro total de actividades por 72 horas, en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la convocatoria urgente a paritarias nacionales. La medida se extenderá hasta el viernes 14 de noviembre.

Desde la Conadu Histórica señalaron que “ante el deterioro salarial y la falta de respuestas del Gobierno nacional, la federación exige la convocatoria a paritarias y la urgente implementación de la Ley de Financiamiento Universitario”.

Por su parte, la Conadu advirtió que el comienzo del ciclo lectivo 2026 podría verse comprometido si la gestión de Javier Milei no avanza con la ejecución de la norma.

Fuente: Nexofin