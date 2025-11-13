Hábitos sencillos que ayudan a fortalecer el sistema inmune en primavera

La primavera trae días más largos y más energía para salir y disfrutar. Pero también es una época en la que el organismo se expone a cambios de temperatura, alergias y virus que pueden debilitar las defensas. Adoptar algunos hábitos simples puede ser clave para que tu sistema inmune se mantenga fuerte y preparado.

1. Dormí lo suficiente

El descanso nocturno permite que el cuerpo se repare y produzca las células necesarias para defenderse de virus y bacterias. Apuntá a dormir entre 7 y 8 horas por noche.

2. Sumá frutas y verduras frescas

Fuente: Nexofin