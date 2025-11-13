Causa Cuadernos: Cristina Kirchner ahora dice que los empresarios arrepentidos fueron “torturados”

Continúan las audiencias en el juicio por la causa conocida como Cuadernos de la Corrupción, que tiene como una de las imputadas a la expresidenta, Cristina Kirchner, quien busca ahora busca desacreditar los testimonios de los empresarios y exfuncionarios arrepentidos.

Según expresó a través de las redes sociales, la líder del Partido Justicialista (PJ) nacional, los empresarios y exfuncionarios de su gestión habrían sido “extorsionados” y hasta “torturados” para confesar delitos, por parte del entonces titular de la investigación, el fiscal fallecido, Carlos Stornelli.

“Ya lo habíamos dicho: en esta opereta judicial de los Cuadernos truchos, a los llamados ‘arrepentidos’ habría que llamarlos ‘extorsionados’. Y la verdad… nos quedamos cortos. Porque ahora vemos que algunos de estos ‘extorsionados’, directamente fueron torturados”, lanzó la exmandatario en su cuenta de X (ex Twitter).

Fuente: Nexofin