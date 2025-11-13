Francia goleó a Ucrania y se aseguró su lugar en el próximo Mundial

La vigente subcampeona del mundo podrá tener su revancha en 2026. Con un doblete de Kylian Mbappé y goles de Michael Olise y Hugo Ekitike, este jueves selló oficialmente su pasaje al Mundial que se disputará a mediados de 2026 en Norteamérica, con la mirada puesta en bordar la tercera estrella en su escudo.

Frente a Ucrania, la figura del Real Madrid extendió su gran momento en el “Merengue” a su selección, acumulando cinco goles en cuatro partidos de estas eliminatorias. Tras un primer tiempo disputado, abrió el marcador desde el punto de penal y luego convirtió el tercer gol del encuentro, con el que alcanzó los 400 en su carrera profesional.

¡¡¡Números de leyenda!!! 🔥 Mbappé alcanza los 400 goles con Francia a los 27 años. Francia 4-0 Ucrania, doblete de Kylian. pic.twitter.com/pBWFA4NBKF — MARCA (@marca) November 13, 2025

A falta de un partido para cerrar la fase, Francia aseguró su clasificación paseándose por un grupo que comparte con Islandia, Ucrania y Azerbaiyán. Suma trece puntos de quince posibles, un +10 de diferencia de gol y seis unidades de ventaja sobre el segundo.

En busca de la tercera

Los galos llegarán al próximo campeonato del mundo como una de las grandes favoritas, después de disputar las últimas dos finales: en 2018, donde levantaron la copa frente a Croacia, y en 2022, donde no pudieron repetir ante la selección Argentina.

Ese favoritismo se sostiene en un plantel repleto de figuras como Kylian Mbappé, Michael Olise, Jules Koundé, William Saliba y Bradley Barcola, entre otros.

Lo cierto es que los dirigidos por Didier Deschamps buscarán mantener su racha de finales consecutivas y, por qué no, coronarse el 19 de julio del año próximo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, sede de la gran final de la Copa del Mundo.