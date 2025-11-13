Boca: Ander Herrera se perfila para ser titular para enfrentar a Tigre

Luego del gran triunfo del último fin de semana en el Superclásico frente a River, el conjunto xeneize ya pone la mira en el duelo del próximo domingo ante Tigre, encuentro que podría asegurarle la primera posición en la Zona A del Torneo Clausura.
Este jueves, el cuerpo técnico comenzó a trabajar con el equipo que probablemente inicie frente al “Matador”, con dos variantes respecto al once que derrotó al conjunto de Núñez el domingo pasado. Nicolás Figal y Ander Herrera ingresarían por Lautaro Di Lollo y Milton Giménez, respectivamente. De esta manera, Boca rompería con el doble nueve para sumar un mediocampista más.
En caso de ser titular, el ex PSG volvería a iniciar un partido después de cinco meses, ya que su última aparición desde el arranque fue ante Benfica en el Mundial de Clubes.
Los 11 que paró Úbeda: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera; Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.
Boca depende de sí mismo
El “Xeneize” sabe que, con una victoria frente a Tigre, se asegurará el primer lugar de su zona. En caso de empate, deberá esperar que Unión no le gane a Belgrano como visitante o, si lo hace, que no recorte los siete goles de diferencia que hoy favorecen a Boca.
Incluso podría mantener la cima aun perdiendo, siempre que Unión no gane y que Central Córdoba no sume de a tres descontando los ocho goles de diferencia con los dirigidos por Úbeda.