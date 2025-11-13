Asesinato en el Abasto: por qué declararon inimputable al hombre que mató en plena avenida Corrientes

Durante más de una década, F.N.A. acumuló antecedentes por hurtos, robos y agresiones, pero cada causa terminó archivada tras peritajes que indicaron que el acusado “no comprendía la criminalidad de sus actos ni podía dirigir sus acciones”.

Reiteradamente internado en hospitales psiquiátricos —de donde se fugaba con facilidad—, el hombre de 30 años vivía en situación de calle cuando el jueves pasado atacó y mató a María Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, una exfuncionaria judicial brasileña de 69 años.

El crimen ocurrió al mediodía, en avenida Corrientes al 3200, cuando el agresor golpeó sin motivo aparente a la víctima, que cayó y sufrió un traumatismo fatal.

Fuente: Nexofin