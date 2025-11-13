Juicio político contra Julieta Makintach: la fiscalía pidió su destitución por “abuso de poder”

Terminaron los alegatos en el juicio político que se lleva adelante contra Julieta Makintach, quien estaba a cargo del proceso que buscaba desentrañar la verdad de la muerte de Diego Armando Maradona.

Según indicó la fiscalía, el próximo martes 18 de noviembre a las 10 horas, se dará a conocer el veredicto final, que decidirá si la magistrada bonaerense permanecerá en su cargo o será destituida.

Por su parte, la fiscal general del Departamento Judicial de Necochea, Analía Duarte, a cargo de la instrucción, solicitó la destitución de Makintach, amparándose en que se pudo corroborar que “mintió, fue parcial y abusó del poder” durante el juicio por Maradona.

Fuente: Nexofin