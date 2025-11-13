Angola vs. Argentina en Luanda con entradas a un dólar: los motivos

La Selección Argentina cerrará el año de competencia en África: este viernes desde las 13.00 horas en nuestro país, visitará a Angola en un amistoso internacional que se disputará en la capital del país africano, Luanda.

Se estima que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) percibió por dicho encuentro, una suma de 12 millones de euros, por parte de la Federación Angoleña de Fútbol (FAF).

Pero sí de números hablamos, no hay que dejar pasar por el alto el irrisorio valor de las entradas para ver a los campeones del mundo. Casi 48 mil butacas disponibles a un dólar (1500 pesos argentinos), un valor simbólico.

Los motivos de la sopresiva decisión tiene que ver con un tema de estado y por el cuál el presidente de la FAF, Fernando Alves Simoes, se aseguró a Lionel Messi y compañía.

El pasado 11 de noviembre, Angola festejó los 50 años de la Independencia de Portugal, alcanzado con el Acuerdo de Alvor y firmado recién en 1975. El deporte será parte de la ceromonia que combinará eventos culturales, desfiles, conciertos y exhibiciones.

Argentina se entrenó en España antes de viajar a Angola

El equipo de Lionel Scaloni entrenó a la vista de 20.000 personas en el Manuel Martínez Valero, estadio del Elche. Fue la última practica antes de partir rumbo a Luanda, Suroeste de África.

Sin “Dibu” Martínez, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Julián Álvarez en la nómina, pero con la presencia de Lionel Messi, Argentina le bajará la persiana al 2025 en Angola.