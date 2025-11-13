El FMI alertó al Gobierno que el régimen cambiario actual que va en desmedro de la acumulación de reservas

Apenas una horas después del discurso del ministro de Economía, Luis Caputo, ante la industriales en donde defendió el esquema cambiario y las bandas de flotación del dólar sostenidas con fondos del Banco Central (BCRA), desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtieron por la escasez de reservas.

“En nuestras discusiones con las autoridades, hemos enfatizado la necesidad de acelerar los esfuerzos de acumulación de reservas para ayudar a gestionar mejor la volatilidad y fortalecer aún más la confianza del mercado”, señaló la vocera del organismo, Julie Kozack.

En conferencia de prensa desde Washington la funcionaria del FMI, detalló: “La reciente mejora en las condiciones del mercado presenta una ventana de oportunidad para que las autoridades fortalezcan las políticas macroeconómicas, consoliden la estabilidad y aceleren la acumulación de reservas”.

Fuente: Nexofin