La fuerte critica de Genaro Gattuso contra Sudamérica y la Conmebol por los cupos para el Mundial: “Es lamentable”

Gennaro Gattuso, entrenador de la selección de Italia, criticó al fútbol sudamericano por los cupos que entrega Conmebol de cara al Mundial 2026 y reflexionó sobre el poco margen de error que hay en las Eliminatorias Europeas: “El grupo sudamericano tiene 10 equipos, seis van directamente al Mundial y el séptimo disputa una repesca con el equipo de Oceanía… Eso es lo lamentable, definitivamente necesitamos revisar algo” afirmó el italiano en conferencia de prensa.

Ahora, lo cierto es que la selección azzurra hace 12 años que asiste a una Copa del Mundo (siendo la última en Brasil 2014, eliminada en fase de grupos por Uruguay y Costa Rica) y su clasificación directa está en juego, dado que pende de un hilo.

Italia integra el grupo I junto a Noruega, que va en primer lugar con 18 unidades, seguida por los Azzurros con 15 puntos en segunda colocación y en zona de repechaje. Para asegurar su pasaje directo a la cita mundialista necesitan una combinación de resultados y, lo más importante, que no depende de ellos al 100%.

Este jueves desde las 16:45, Italia visitará a Moldavia. Los Tanos deben ganar y esperar que los escandinavos caigan de local ante Estonia. Si todo sale al pie de la letra, Italia define como local su pasaje directo al mundial en el Estadio San Siro ante Noruega.

Ahora, cabe remarcar que el sistema de clasificación de UEFA otorga 12 cupos directos al Mundial, que son repartidos para los 12 líderes de cada grupo de eliminatorias, mientras que los segundos de cada grupo van a un repechaje a los que se le suman los mejores cuatro ubicados de la Nations League. A partir de ahí, cambia el escenario dado que se los ordena en cuatro zonas de cuatro integrantes y únicamente los primeros de cada zona avanzan al Mundial.

Más allá de la ampliación de cupos (en consecuencia de mayor cantidad de países participantes por el cambio de formato), Italia continúa sumergida en una crisis deportiva que arrastra desde Sudáfrica 2010, cuando se volvieron a casa en fase de grupos y no levantan cabeza.

Gattuso es el tercer técnico en este proceso mundialista de la Azzurra, (anteriormente fueron Roberto Mancini y Luciano Spalletti) y si bien cuentan con la carta goleadora de Mateo Retegui, la derrota en junio 3-0 ante Noruega le podría salir muy cara.