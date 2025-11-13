Ya está disponible el Boleto Estudiantil Universitario en la Ciudad: quiénes pueden acceder y cómo tramitarlo

El Boleto Estudiantil Universitario ya puede gestionarse en la Ciudad de Buenos Aires. El beneficio, aprobado por la Legislatura porteña a fines de 2024, permite a estudiantes de nivel superior viajar gratis en subte durante los días de cursada presencial.

Luego de varios meses de demoras técnicas, el sistema finalmente fue habilitado y otorga una bonificación del 100% en el costo del pasaje. Podrán acceder los alumnos que cumplan con los requisitos académicos y socioeconómicos establecidos por el Ministerio de Educación porteño.

El beneficio está destinado a estudiantes del nivel terciario, universitario y de formación técnico profesional que residan en la Ciudad de Buenos Aires y pertenezcan a hogares considerados “pobres”, “clase media vulnerable” o “clase media frágil”, según los parámetros del Instituto de Estadística y Censos porteño.

En términos económicos, esto implica que los ingresos familiares no superen los $1.997.378 mensuales. Además, el alumno debe cursar en instituciones públicas, sociales o privadas con subsidio estatal total.

Fuente: Nexofin