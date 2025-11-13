La UIA busca consensos en su 31ª Conferencia Anual: “El futuro se produce hoy”

La Unión Industrial Argentina (UIA) celebra este jueves su 31ª Conferencia Industrial, bajo el lema “El futuro se produce hoy”, en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

El evento reúne a los principales referentes del sector productivo, funcionarios y especialistas, en un contexto de caída de la actividad, alza de importaciones y debate sobre el “costo argentino”.

La cita llega tras un año marcado por el ajuste económico impulsado por Javier Milei, que priorizó la estabilización fiscal y monetaria, pero afectó la producción nacional.

El Presidente no asistirá por motivos de agenda, aunque enviará a los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior) para representar al Ejecutivo.

Fuente: Nexofin