Más de 20.000 hinchas presenciaron la practica abierta de la Selección Argentina previo al amistoso vs Angola

La Selección argentina es taquillera, vaya donde vaya, siempre alguien va a estar alentando al equipo campeón del mundo con Leo Messi como estandarte. Evidencias sobran, y hoy se volvió a rectificar: Más de 20.000 personas se acercaron al estadio Manuel Martínez Valero, en Elche, para presenciar el entrenamiento abierto del equipo de Lionel Scaloni, que ultima detalles para el amistoso del viernes ante Angola.

La figura más buscada, como siempre, fue Lionel Messi, quien fue ovacionado desde el primer minuto por un público que convirtió el ambiente de la práctica en uno de un partido por los puntos.

El entrenamiento de la albiceleste comenzó en el gimnasio del Fincas Resort, donde los jugadores realizaron trabajos de fuerza y activación bajo la supervisión del preparador físico Luis Martín. Luego, la acción se trasladó al campo de juego para continuar con ejercicios de elongación y coordinación, antes de pasar a la parte más futbolística de la sesión. Allí, Scaloni dispuso dos equipos de 11 para ensayar movimientos tácticos con especial énfasis en la salida limpia desde el fondo y la circulación rápida de la pelota. Más tarde, se trabajó a fondo con jugadas ensayadas de pelota parada, a favor y también se enfatizó mucho en la defensa de la misma. El entrenamiento culminó con un ensayo formal de fútbol entre los distintos grupos.

"Elche":

El entrenamiento de este jueves, con la particularidad de que fuera abierto al público, sirvió de acercamiento entre la Selección y los miles de hinchas que agotaron las entradas para ver de cerca al equipo de Scaloni y Messi.

Justamente hablando del astro rosarino, Leo protagonizó un momento especial: recibió como regalo una camiseta del Elche con el número 10, que fue entregada por Cristian Bragarnik, accionista del club español.