El equipo que Marcelo Gallardo piensa para la visita de River a Vélez: ¿vuelve Enzo Pérez?

Tras la caída del domingo pasado en el Superclásico frente a Boca, River quedó contra la cuerda floja. El Millonario no encuentra el camino desde lo futbolístico, quedó eliminado de múltiples certámenes de forma prematura y ya no tiene ningún tipo de margen de error pensando en la clasificación hacia la próxima Copa Libertadores.

Ante la ausencia de Kevin Castaño, inamovible desde su llegada, el Muñeco apostaría por Enzo Pérez, que lleva casi dos meses sin jugar. Formaría un tándem en la mitad junto a Juan Carlos Portillo para buscar el equilibrio entre el sacrificio físico de uno y la experiencia del otro.

Su ingreso sería por Lucas Martínez Quarta, sancionado por cinco amarillas. Paulo Díaz y Lautaro Rivero quedarán como saga central. Además, cambiarían los dos laterales: Gonzalo Montiel será resguardado por sus problemas de rodilla y será reemplazado por Fabricio Bustos; del otro lado, Milton Casco reemplazaría a Marcos Acuña, también suspendido por haber alcanzado el límite de amonestaciones.

Además del doble 5, en el mediocampo se disputan un lugar Giuliano Galoppo, cerca de cumplir los objetivos que activarían la obligación de compra; y Santiago Lencina, que resolvió su tema contractual y firmó hasta fines de 2028. A ellos se sumará Juan Fernando Quintero, que volverá a la titularidad.

En ataque, a pesar de no haber mostrado su mejor forma física y futbolística, Sebastián Driussi volverá a componer la dupla ofensiva junto a Maximiliano Salas.